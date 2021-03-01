وزيرة الصحة تتابع مستجدات تطوير مستشفيات الحميات والصدر

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم، مع إحدى الشركات الإنشائية بديوان عام الوزارة، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتطوير تلك المستشفيات لتقديم كل الخدمات الطبية، والتعامل مع الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة.ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع بالإسراع في معدلات تنفيذ أعمال التطوير، ورفع الكفاءة الجارية والانتهاء من كل الأعمال الإنشائية بتلك المستشفيات، التي بلغت معدلات الإنجاز بها 83%.وشددت على الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات، بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في تلك المستشفيات لحين الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وتسليمها.وأكدت أهمية دور مستشفيات الحميات والصدر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وتقديم خدمات الفحص والتشخيص والعلاج، وذلك باعتبارها حائط الصد الأول للأمراض المعدية التي تعرضت لها البلاد خلال عقود طويلة مضت وحتى الآن.