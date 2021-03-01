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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية تعلن أسماء 3 مستشفيات و22 وحدة ومركزًا لتقديم خدمات التأمين الشامل بالإسماعيلية

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:55 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي - مصطفى دياب
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أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن المنشآت الصحية المقرر عملها بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها يوم 16فبراير 2021 منظومة التأمين الجديدة في 3 محافظات جدد، إضافة إلى تدشين عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، إلى أنه من المقرر عمل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركزا ووحدة صحية، بالإضافة إلى 12 مستشفى تم تطويرها وتجهيزها على أعلى مستوى ووفق أحدث المعايير الدولية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أنه سيتم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية من خلال 3 مستشفيات، وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبو خليفة)، لافتًا إلى الانتهاء من تطويرها وتجهيزها وفق أحدث المعايير الدولية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة من أبناء محافظة الإسماعيلية وإقليم القناة كله.

وأضاف «السبكي»: «يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى للمنظومة من خلال 22 مركزا ووحدة صحية، تشمل 7 مراكز طب أسرة وهم (التل الكبير، المستقبل، فايد، الشهداء، حي السلام، الواصفية، القنطرة شرق)، بالإضافة إلى 15 وحدة طب أسرة (السلام المحطة، السعدية، الكيلو2، الكيلو11، عين غصين، العهدة، الظاهرية، المحسمة القديمة، المنايف، الهيش، أبوصوير المحطة، الرياح، الروضة، السبع آبار شرقية، أبو بلح) بالإسماعيلية».

وأشار أحمد السبكي إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بما يشمله المجمع الطبي من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق طبية مدربة ومؤهلة للعمل وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، كما يُعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية من أكبر المراكز المتطورة لعلاج أمراض الكُلى وإجراء جراحات وزراعة الكُلى في إقليم القناة كله.

وأكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد هو أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة المسئولة عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، هي مؤسسة دستورها قائم على تقديم نموذج متطور للخدمات الصحية في مصر، منوهًا إلى التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة وفق أحدث المعايير الدولية باعتبارها (مستقبل صحة مصر).

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