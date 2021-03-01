فتح ترحب بدعوة برلمانيين أوروبيين بوقف ضم الأراضي الفلسطينية

رحبت حركة فتح بدعوة 420 نائبا في البرلمانات الأوروبية، للاستفادة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل وقف عملية الضم للأراضي الفلسطينية على يد السلطة القائمة بالاحتلال.ودعت فتح وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين وزراء الخارجية الأوروبيين للتجاوب مع ذلك؛ بما يفتح الباب إلى حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، ومن خلال الضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه.وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال: "سيجد العالم في حركة فتح شريكا داعما لجهود الحل التفاوضي، إذا استند إلى قرارات الشرعية الدولية وشمل الرباعية الدولية بصيغة موسعة على أساس الاستقلال الفلسطيني الكامل في دولة عاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧".وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء تعقيبا من حركة فتح على توقيع مئات النواب في برلمانات 22 دولة أوروبية على رسالة بعثوها، أمس الأحد إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، مطالبين فيها باستغلال تغير الإدارة الأمريكية من أجل ممارسة ضغوط على إسرائيل لتوقف "الضم الفعلي" في الضفة الغربية.وجاء في رسالتهم أن "رئاسة بايدن توفر فرصة حيوية للتطرق إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجهد متجدد، وتمنح احتمالا لتغيير المسار وتُنشئ حيزا أكبر لتدخل أوروبي مهم.وحذرت فتح من سياسة هدر الوقت ومخاطر الانحناء في مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي أضاع ثلاثين سنة من وجوده في الحكومة الإسرائيلية وزيرا أو رئيسا للوزراء بخطوات تعمق الاحتلال وتديم النزاع بما يسمح له الاستمرار في الحكم.