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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر مارس 2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:38 م
فاتورة التليفون الأرضى
فاتورة التليفون الأرضى
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر مارس 2021، من قبل المواطنين خلال هذه الساعات، خاصة مع بداية الشهر الجديد، حيث يستعد المواطن لدفع جميع الفواتير المتعلقة باستهلاك الشهر، والكثير لا يعرف كيفية الدفع الإلكتروني.

"الدستور" خلال السطور القادمة توضح كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس الجاري 2021 إلكترونيا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر مارس 2021

وضعت الشركة المصرية للاتصالات نظام سداد فاتورة التليفون الأرضي بأن يكون شهري أو ربع سنوي أو سنوي، على حسب احتياجات كل مواطن، ووفق الاتفاق مع المتعاقد مع الشركة، وأتاحت أيضا خدمة الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا، تسهيلا على المواطنين وحفاظًا على أرواحهم خاصة في ظل ما تعانيه المجتمعات من انتشار وباء كورونا المستجد.
ويمكن للمواطن الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، من خلال الرابط الآتي: www.te.eg، وعقب الدخول على الموقع، يكتب المواطن كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة اظهر الفواتير، ومن المقرر أن تظهر قيمة الفواتير التي لم يتم دفعها والغرامات إن وجدت.

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات، للمواطنين أيضا خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال عبر الخط الساخن على 19777، ثم اختيار خدمات التليفون الأرضي واتباع التعليمات الخاصة بالاستعلام عن قيمة الفاتورة.
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طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2021

ويمكن للمواطن أيضا، دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال منافذ فوري أو أمان أوbee  أو سداد أو أحد منافذ البريد المصري أو أحد منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.

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