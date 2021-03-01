أمين الأمم المتحدة يطالب بمغادرة جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة "احترام كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد"، و"مغادرة جميع المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية".وأضاف جوتيريش في تصريح نقلته بوابة الوسط الليبية، اليوم الإثنين، أن الشعب الليبي يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله، كما ينبغي على القادة وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولًا.وعلق جوتيريش على التطورات الأخيرة، والتي أثمرت عن اتفاق أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي في ليبيا الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، وقال: "لقد حققنا اختراقًا مؤخرًا في عملنا لاستعادة الاستقرار، لقد تحدثت مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي المكلفين، وتمنيت لهم التوفيق في تفويضهم لقيادة البلاد خلال بقية المرحلة التحضيرية للانتخابات الوطنية.