«يا فرحة ما تمت».. مصرع وإصابة 5 سقطوا فى بيارة خلال زفاف بأسيوط

لقي طفلان مصرعهما، بينما أصيب ٣ آخرون بعد سقوطهم في بيارة صرف صحي داخل منزل بقرية بني شقير بمركز منفلوط بأسيوط أثناء حضورهم حفل زفاف.وتلقي اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من مجلس مدينة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفلين وإصابة ٣ آخرين في بيارة صرف صحي لأحد المنازل أثناء حضورهم حفل زفاف.على الفور انتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، وقوات الحماية المدنية وفرق المسطحات ومجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع البلاغ.وبالفحص والمعاينة تبين وفاة الطفلة "م. أ، ٥ سنوات" والطفلة "ب. م، ٥ سنوات" وإصابة الطفلة "ح. س"، ٧ سنوات" والطفلة "ا. ج، ٣ سنوات" و"ف. ح، ٣٥ سنة"، إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي تخص منزل العريس "ع. ف" أثناء حفل الزفاف بقرية بني شقير دائرة مركز منفلوط.تم انتشال الجثامين ونقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.