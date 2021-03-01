"حماة الوطن" يشيد بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: السيسي أب لكل المصريين

أشاد حزب حماة الوطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.وأضاف الحزب أن الرئيس دائما يقف في صف المواطن ويضع الحلول العاجلة فهو رئيس وأب لكل المصريين ويشعر بالمواطن.وقال الحزب أن كافة هيئات الحزب البرمانية الممثلة للشعب تتابع باستمرار كل ما يمثل عبئا على المواطنين، وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصي الأثار الاجتماعية والاقتصادية لتشريعات إبرارا للقسم الدستوري الذي أقسمه نواب الشعب، واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمة دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.وكان قد أعلن حزب حماة الوطن، متابعته للقضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم، مشيرا إلى ملاحظته ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون، وأكد في بيان له أنه تابع حالة القلق بين المواطنين في عام عانى فيه المواطنون من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية، معلنا عن سعيه إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله.