صحيفة يونانية: أثينا تسعى للعب دور أكبر في الشرق المتوسط

ذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية في تقرير نشرته الإثنين، أن أثينا تسعى للعب دور أكبر في منطقة شرق البحر المتوسط والبلقان من خلال رفع مستوى تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة.وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن اليونان وأمريكا تجريان محادثات بشأن تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل، وخلال الأسابيع الأخيرة، حاولت أثينا أن تجمع بين تجديد الاتفاقية الذي تبلغ مدته 5 سنوات وبين إدراج اليونان في برامج التمويل العسكري الأجنبي على غرار تلك المتعلقة بمصر وإسرائيل والأردن، إلا أن هذه الجهود يبدو من غير المرجح أن تؤتي ثمارها.أشارت الصحيفة إلى أن المحادثات بين أثينا وواشنطن تركز على مدة اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل واستخدام معسكرات أو قواعد عسكرية جديدة، والآن تم طرح 23 موقعًا لتأسيس قواعد عسكرية أمريكية إلى جانب تلك الموجودة بالفعل في مدينة سودة وستيفانوفيكيو ولاريسا وألكساندروبوليس باليونان.ويتوقف تمديد الاتفاق الدفاعي على خطة اليونان في الحصول على فرقاطات جديدة، حسبما ذكرت الصحيفة، كما تنتظر واشنطن خطابا رسميا من أثينا لبدء نقاشات أكثر موضوعية بشأن نوع السفينة التي ستقدمها البحرية الأمريكية إلى اليونان كحل مؤقت من أجل استئناف المحادثات بين البلدين في حال اختيار اليونان للعرض الأمريكي، بدلًا من عروض أخرى مقدمة من فرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا.