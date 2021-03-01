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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران ترفض اتهام نتنياهو «ضلوعها في استهداف السفينة التجارية»

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:38 م
نتنياهو
نتنياهو
ا ش ا
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رفضت وزارة الخارجية الإيرانية بقوة، اليوم الإثنين، اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطهران بالضلوع في استهداف السفينة التجارية التابعة لإسرائيل في خليج عمان الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، قوله، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تعليقا على اتهامات نتنياهو: "إن كيان الاحتلال الصهيوني هو أساس جميع أشكال زعزعة الأمن والاستقرار"، مضيفا أن الخليج وبحر عمان "يعدان نطاق أمننا ولن نسمح لهم بإثارة المخاوف عبر هذه التصريحات".

وأضاف "هم يتصورون بأنهم سيعالجون الأوضاع المؤسفة في الأراضي المحتلة عبر إطلاق مثل هذه الاتهامات. الكيان الصهيوني بدأ إجراءات مشبوهة أخرى في المنطقة نقوم برصدها بدقة، والكيان يعلم بأن ردنا كان دقيقا وقويا على الدوام".

وأكد خطيب زادة أن إيران ترفض الاتهام الموجه لها من نتنياهو، وأن مصدر الاتهام يدل على مدى عدم مصداقيته.

وأضاف: "إننا لا نرفض هذا الاتهام بقوة فقط بل نشعر أيضا بأن الكيان الصهيوني بدأ منذ عدة أشهر إجراءات مشبوهة حول نطاقنا الأمني، ونحن نقوم برصدها بدقة وسنرد عليها في مكانها إن وقعت".

وحول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن تل أبيب لن تسمح بامتلاك إيران السلاح النووي، أكد خطيب زادة أنه لا مكان للسلاح النووي في عقيدة إيران، وقال إن تصريحات نتنياهو هي "للاستهلاك المحلي".

وحمل نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إيران مسئولية الانفجار الذي استهدف سفينة الشحن الإسرائيلية قبالة شواطئ عُمان الأسبوع الماضي، وقال، خلال حديث مع محطة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن إيران مسئولة بكل وضوح عن الانفجار، مضيفا: "إيران هي أكبر عدو لإسرائيل، وأنا مصمم على إيقافها، نحن نوجه لها ضربات في كل أرجاء المنطقة".

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