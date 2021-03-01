استقرار العائد على سندات الخزانة

أعلنت وزارة المالية نتائج العائد على سندات الخزانة، اليوم، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات 14.15%، وأقل عائد13.95%، ومتوسط العائد14.10%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 7 سنوات 14.47%، وأقل عائد 14.35%، ومتوسط العائد 14.43%.وطرح اليوم البنك المركزي سندات خزانة حكومية بقيمة اجمالية بلغت 13 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.