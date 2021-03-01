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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج على رأس أولويات الوزارة

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:36 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان وأيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلا اللجنة، ومحمد مطر أمين سر اللجنة لاستعراض جهود وزارة الهجرة في ملف حقوق المصريين بالخارج، كذلك مناقشة عدد من النقاط الخاصة بعمل لجنة حقوق الإنسان.

في بداية الاجتماع، قدم النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، شكره للسفيرة نبيلة مكرم، مشيرا إلى إلمام أعضاء اللجنة بما تبذله الوزارة من مجهود مع الجاليات المصرية بالخارج، وأن اجتماع اليوم يعد استكمالا للبيان الذي تم إلقاؤه أمام الجلسة العامة ومناقشة عدد من النقاط الخاصة بعمل لجنة حقوق الإنسان، كذلك استعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات المتعلقة بحقوق العمالة المصرية بالخارج.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لحضور اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع أعضاء مجلس النواب ذات الشأن المشترك، للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتحقيق الكفاية الاتصالية مع كافة جالياتنا خارج مصر، كذلك إيجاد سبل للتعاون للتعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي من الدول.

وقالت وزيرة الهجرة إن حقوق الإنسان تمثل لنا الحفاظ على المصريين بالخارج من أي ضرر يلحق بهم، كذلك تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم المختلفة والحفاظ على كافة حقوقهم بشكل مستمر، ويعد ذلك من أساسيات حقوق الإنسان التي تسعى الوزارة على تحقيقها من خلال ملفات عمل متعددة تستهدف الوصول لمختلف شرائح المصريين بالخارج ولكافة الفئات العمرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن العمالة المصرية في دول الخليج تمثل الكتلة الأكبر من المصريين بالخارج، والعمل على تلبية احتياجات هذه الشريحة على رأس أولويات الوزارة، وتابعت أن هناك اهتماما كبيرا بما يطرأ على العمالة المصرية بالخليج من عواقب أو مشكلات قد تتطلب تدخلا من وزارة الهجرة بشكل سريع، وشهدت الفترات الماضية تدخلات عدة لحل أزمات فردية أو جماعية لمصريين بالخليج، ويراعي دائما الحفاظ على كافة حقوقهم أمام أي طارئ يحدث.

وأشارت إلى أن العمل في هذا الملف مستمر وهناك رؤية لتعظيمه من خلال قانون الهجرة الذي تقدمت به الوزارة لمجلس الوزراء، حيث يشمل هذا القانون مظلة تأمينية للعمالة المصرية بالخارج، تتضمن التعويض عند التوقف عن العمل بداعي الفصل أو الإصابة كذلك نقل الجثامين، بالإضافة إلى ما سيتاح من تأمين على العمالة المصرية بالخارج.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الحفاظ على أجيالنا الناشئة من المصريين بالخارج أمام محاولات الاستقطاب لهذه الفئة وتعزيز روح الانتماء والوطنية في نفوسهم يعد محورا مهما من حقوق الإنسان، واستعرضت في ذلك جهود وزارة الهجرة تجاه الجيلين الثاني والثالث من شباب المصريين بالخارج والعمل على احتواء هذه الفئة الهامة المعرضة بشكل مستمر لمحاولات استقطاب متعددة في مجتمعاتهم بالخارج، حيث تم تنظيم نحو 25 ملتقي لشباب الجيلين تضمن التعريف بالأمن القومي، وتسليط الضوء على تحديات الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، ومشاركة هذه الفئة في الدفاع عن مصر خارجيا أمام محاولات تصدير صورة مغلوطة عن مصر بالخارج، هذا بجانب إطلاق وزارة الهجرة لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، للاستفادة من طاقاتهم وربطهم بوطنهم، بجانب إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس الأجيال الناشئة.

وأردفت وزيرة الهجرة أن الوزارة عملت منذ عودتها على ربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج بوطنهم الأم؛ للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتعددة في المجالات المختلفة ولذلك جاء تنظيم "مؤتمر مصر تستطيع"، الذي استطاع في نسخة الخمس الماضية الاستفادة من هذه الخبرات في المشروعات القومية.

وفيما يتعلق بحق المرأة المصرية بالخارج، فقد أطلقت وزارة الهجرة مبادرة "مصرية بـ 100 رجل"؛ لتسليط الضوء على النماذج الناجحة من المصريات بالخارج والعمل على دمجهم في خطط الدولة للتنمية، وآخرها مبادرة حياة كريمة للمساهمة في تطوير الريف المصري.

من جانبه، أشاد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجهود وزارة الهجرة المستمرة تجاه المصريين بالخارج، قائلا إن وزارة الهجرة من أهم الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان، وقد شهدت الفترة الماضية جهدا كبيرا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في هذا الملف كان آخرها مبادرة شباب الدارسين بالخارج وما أعقبها من إطلاق مركز شباب الدارسين بالخارج لربطهم مع وطنهم الأم، والحفاظ على هذه الأجيال، كذلك مبادرة "اتكلم عربي" التي تستهدف الحفاظ علي الهوية الوطنية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس الأجيال الناشئة.

وأثنى النائب محمد تيسير مطر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على جهود وزارة الهجرة في مختلف الملفات خاصة الاهتمام بملف شباب المصريين بالخارج، ودعى للتواصل الدائم مع وزارة الهجرة والتعاون لحل مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان للمصريين بالخارج.

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