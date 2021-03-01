تراجع العجز الكلي خلال 6 شهور بسبب ارتفاع الإيرادات

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى -3.6% خلال النصف الأول من عام 20202021، مقابل -4.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 16% مما فاق ارتفاع المصروفات التي ارتفعت بنحو 9.6% مقابل نفس الفترة من العام السابق.وبلغ إجمالي الإيرادات 453 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 20202021 لترتفع بنحو 16%، حيث تساهم المتحصلات الضريبية بنحو 74% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 26.2%.