«إسكان النواب» تناقش عددًا من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحي

ناقشت لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد حمودة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، بشأن ملف المياه والصرف الصحي.ونظرت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإزالة أسباب تعطل إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا، الواقع بحوض الجزيرة، مركز رشيد، البحيرة، وتعطل تنفيذ مشروع محطتي رفع قريتي 6 أكتوبر – قرية واحد، وقرية المعدية التابعين لمدينة إدكو بمدينة محافظة البحيرة.وأكد النائب، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من الزراعة والصحة والمفترض أن شركة المياه أن تتسلم الموقع من الهيئة العامة للتعمير، مشيرا إلى أن موضوع المأخذ منذ 2018.وأشار إلى أن تنفيذه سيعمل على توفير المليارات للدولة، خصوصا مع إنشاء مدينة رشيد الجديدة.وأوضح المهندس أشرف زكريا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للصرف الصحي، أنه على تواصل دائم مع النائب محمد زين في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم العمل من أجل توسعة هذا المأخذ لتحقيق أفضل استفادة منه.وأوضح النائب أن هناك محطة صرف مدرجة منذ ٢٠١٦، وهناك خطابات مرسلة وفجأة تم وقف البروتوكول بالرغم من صرف أموال على التصميمات.من جانبه؛ رد المهندس أشرف زكريا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للصرف الصحي، أنه سيتم حل هذه الإشكالية خلال ١٥ يوما.كما أشار النائب محمد زين الدين، أيضا إلى أن هناك محطة صرف تم البدء فيها منذ ٢٠٠٥ وتم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠%، إلا أن هيئة الثروة السمكية رفضت المشروع في ٢٠٢١.وقال: أليس من المفترض أن يتم استطلاع رأي كافة الجهات قبل البدء في تنفيذ المشروع، متابعا: لا نريد أن يكون هناك إهدار المال العام، لأنه من المفترض أن يكون تم أخذ الموافقة في وقت سابق.من جانبها؛ أوصت اللجنة بضرورة وجود ممثلي هيئة الثروة السمكية من أجل مناقشة كافة التفاصيل وأسباب الاعتراض بعد التنفيذ بالكامل.على جانب آخر أشار النائب رزق راغب ضيف الله، إلى أن محطات الصرف الصحي بالإسكندرية لا تجد حل لمشاكلها، قائلا: رغم الحصول على وعود منذ ٥ سنوات.وحذر النائب من أنه إذا لم تعمل هذه المحطات في التوقيت المناسب ستتلف.