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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحالف بريطانى يحذر من «مجاعات كورونا» بالدول الفقيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:16 م
مجاعات كورونا» بالدول
مجاعات كورونا» بالدول الفقيرة
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حذر تحالف يضم وكالات إغاثة بريطانية، اليوم الإثنين، من أنّ وباء فيروس كورونا المستجد يفاقم الأزمة الإنسانية في دول هشّة، مشيرين إلى مخاطر حدوث مجاعة بما في ذلك باليمن.

وذكرت لجنة طوارئ الكوارث في تقرير أوردته قناة (فرانس 24) أنّ أجزاء من اليمن وجنوب السودان على شفا مجاعة، فيما تواجه أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية مخاطر حدوث ذلك نتيجة الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء.

ويأتي التحذير فيما دعت الأمم المتحدة خلال مؤتمر افتراضي لجمع 3.85 مليار دولار لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق في اليمن.

وتطرق تقرير اللجنة أيضا إلى الصومال وسوريا ومأساة اللاجئين الروهينجا من ميانمار في المخيمات ببنجلاديش.

وقال المدير التنفيذي للجنة صالح سعيد إنّ "الناس الذين يعيشون في أماكن محفوفة بالمخاطر بسبب النزاعات والعنف والكوارث المناخية يتعاملون مع جائحة كوفيد-19 بأفضل ما بوسعهم، لكن المصاعب تتراكم ضدهم".

وأضاف أنّ "الآثار الممتدة للجائحة تشلّ الاقتصادات ما يجعل الأفقر في العالم أكثر فقرًا"، متابعًا: "دون دعم مستمر سنفقد الكثير من الأرواح ليس فقط جراء كوفيد-19 نفسه لكن من الآثار الاقتصادية للفيروس".

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