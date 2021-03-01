فلسطين والإكوادور تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي

بحثت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، مع سفيرالإكوادور لدى فلسطين نيبيل مونتينيغرو ديلغادو، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي.و ناقشا خلال لقائهما اليوم الأثنين،ببيت لحم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، سبل الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطيني، وإمكانية توقيع مذكرة تعاون ثنائية في المجال السياحي، وتنظيم زيارات ترويجية بعد جائحة كورونا لممثلي القطاع السياحي الإكوادوري لفلسطين لتنظيم عمليات التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره الإكوادوري.وأكدت وزيرة السياحة الفلسطينية، أهمية استمرار التعاون الثنائي البناء بين الجانبين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني، من خلال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت سابقا بين الجانبين، موضحة واقع قطاع التراث الثقافي وما يتعرض له هذا من اعتداءات مستمرة من سلطات الاحتلال، واعتداءات على المواقع الأثرية، ومنع الطواقم الفلسطينية من القيام بعمليات التنقيب الأثري العلمي.وأشادت بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمال المشترك للنهوض بالقطاع السياحي وإعادته لما قبل جائحة كورونا، لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن عمل الوزارة بعد الجائحة ينصب حول النهوض بقطاع السياحة من جديد، كما تعمل على إعداد الخطط والبرامج على كافة الأصعدة، عبر الترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة وإعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة القادمة لنكون جاهزين ومستعدين للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.من جهته شدد سفير الإكوادورعلى ضرورة الاستمرار في هذه الشراكة لما فيه نجاح للجميع وتتويجًا للجهود المبذولة لتطوير وتأهيل مواقع التراث الثقافي ودعم وتعزيز القطاع السياحي.