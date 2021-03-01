وزير الرى يتفقد متحف حديقة المركز الثقافى بعد التطوير

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، وكرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، متحف حديقة المركز الثقافي، التى تُعد إحدى الحدائق التي طورتها الوزارة مؤخرًا، وهي مقامة على مساحة 9 أفدنة، وتتميز بوجود نماذج للآلات التاريخية المستخدمة في الرى مثل الشادوف والساقية والطنبور، كما يضم المتحف نماذج علمية تحاكي النظريات الفيزيائية مثل تحويل الطاقة الحركية لطاقة ضوئية، ونظرية فيثاغورس.وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة انتهت مؤخرًا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية التى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة، وهى مقامة على مساحة 13 فدانًا، واشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى 200 عام.جاء ذلك خلال احتفالية تكريم عدد من مهندسى الوزارة القائمين بتنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، الذى يُعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.