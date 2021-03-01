«الصحة العالمية»: نحتاج 3 مليارات دولار لتوفير لقاحات كورونا للأكثر احتياجا

أكد ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم مدير منظمة الصحة العالمية، الإثنين، الارتفاع الذي سجل الأسبوع الماضي في الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هو الأول منذ 7 أسابيع.وقال مدير منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات له مساء اليوم، ان 15 دولة ستتسلم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الأسبوع.وأضح مدير الصحة العالمية أن مبادرة كوفاكس لتوفير لقاحات كورونا للدول الأكثر احتياجا تحتاج 3 مليارات دولار حسب تقديرات المنظمة.يأتي ذلك فيما عاودت إصابات ووفيات كورونا الارتفاع في العديد من الدول خاصة مع ظهور سلالات جديدة متحورة مثل السلالة البريطانية.