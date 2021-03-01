وزير الصحة الأوكراني يتلقى لقاحا مضادا لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية أن وزير الصحة، ماكسيم ستيبانوف، تلقى لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا اليوم الإثنين، في مستشفى أوليكساندريفسكا بالعاصمة كييف.وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن ستيبانوف أصيب بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي.يذكر أن حملة التطعيم ضد كورونا بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وتم تطعيم 3 آلاف و141 شخصًا من اللقاح اليوم.وتلقت أوكرانيا 500 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد-أسترازينكا" في 23 فبراير تم شراؤها من ميزانية الدولة، ومن المتوقع أن تتسلم وزارة الصحة مليونا ونصف المليون جرعة من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة أسترازينكا البريطانية نهاية الشهر الجاري.