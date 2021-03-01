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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقر جديد للسجل المدني في نجع حمادي

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:17 م
مقر جديد للسجل المدني
مقر جديد للسجل المدني
قنا: إسلام البكري
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بعد أن عانى أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا طوال سنوات من مقر السجل المدني في المدينة، بدأت الوحدة المحلية بنجع حمادي في تجهيز مقر المجلس المحلي السابق، ليكون مقرًا جديدًا للسجل المدني، ويقدم الخدمة للأهالي.
 
الوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادي، بدأت اليوم الإثنين، في تجهيز مقر المجلس المحلي، ليحل بديلًا عن المقر القديم للسجل المدني، حيث ستتم صيانته، ليستقبل المواطنين الراغبين في استخراج أوراقهم المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
 
تجدر الإشارة إلى أن الأهالي بمركز نجع حمادي قد طالبوا منذ فترة طويلة بتغيير المقر القديم للسجل المدني بمركز نجع حمادي، بسبب عدم آدميته، حتى بدأت الوحدة المحلية والمحافظة في تلبية مطلب الأهالي.

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