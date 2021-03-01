5 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بجانب دائرى البساتين

دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة علي حريق نشب بمخلفات ومواد بناء بجانب الطريق الدائري دائرة قسم شرطة البساتين.تلقى رجال الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة إثر اشتعال نيران بمخلفات بناء بجوار طريق الدائري، وعلى الفور تمَّ الدفع بـ5 سيارات إطفاء وجارٍ التعامل مع الحريق.