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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:53 م
الأكاديميون الرجال
الأكاديميون الرجال
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ذكرت دراسة أن عددا كبيرا من النساء في الأوساط الأكاديمية ما تزال مشاركتهن العلمية والأكاديمية تشهد انخفاضا بنسبة 20% بعد إنجاب طفل، وذلك على الرغم من الاتجاه المتزايد لبعض الآباء للقيام بدور أكبر فيما يتعلق بمهام الأبوة والطفولة في محاولة لمساعدة زوجاتهم للتفرغ لعملهن الأكاديمي.

وقال أليسون مورجان، الأستاذ في جامعة (كولورادو بولدر) في الولايات المتحدة: إن الاختلافات المستمرة في أدوار الأبوة والأمومة هي السبب الرئيسي الذي يجعل الرجال يميلون إلى نشر أوراق بحثية أكثر من النساء.

وأضاف أنه على الرغم من أن إجازة رعاية طفل تعد من الأمور المهمة التي قد تعرقل سعي النساء إلى مناصب في هيئة التدريس، فإن 43% من المؤسسات ليس لديها مثل هذه السياسة التعسفية التي تحظر حصول المرأة على منصب في هيئة التدريس لبضعة سنوات بسبب اضطرارها المكوث في المنزل لعام أو اثنين لرعاية طفل.

وتابع: "لا تزال الفروق بين الجنسين حول الأبوة تؤدي إلى انخفاض إنتاجية المرأة، وفي حين أن سياسات منح إجازات رعاية طفل مهمة للغاية بالنسبة للمرأة في فرص حصولها على حقها في الانضمام لهيئة التدريس في المؤسسات الجامعية، فإنها غالبًا ما تحرم منها لبضعة سنوات أو لا تحصل عليها على الإطلاق".

يشار إلى أن الدراسة نُشرت في عدد مارس من مجلة (Science Advances)، وأجريت على أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس في أقسام (علوم الكمبيوتر والتاريخ، وإدارة الأعمال) في 450 جامعة في الولايات المتحدة وكندا في عام 2018.

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