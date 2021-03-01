9 مارس.. أحلام صبح وشهيد ريتا فى منتدى الاستقلال الثقافى

يستأنف منتدى الاستقلال الثقافي ندواته السادسة مساء الثلاثاء الموافق 9 مارس الجاري ندوة "أدباء عرب.. مرايا ونوافذ" وذلك بحضور بسام درويش سفير سوريا في القاهرة، والأكاديمي المرموق جمال زهران، رئيس مركز الاستقلال للدراسات والبحوث.ووفق زهران: فإن حضور السفير السوري بالقاهرة استئناف المنتدى يمثل دفعة قوية للعمل الثقافي المشترك ويعبر عن مدى التلاحم العربي عامة والسوري خاصة، وأن افتتاح محور "أدباء عرب" بكاتبة سورية وكاتب مصري أكبر دليل على ذلك.يستضيف المنتدى كاتبين عربيين هما الكاتب المصري "زكريا صبح" ويناقش مجموعته القصصية "أحلام راقصة" الشاعر والناقد محمد محمود، والسورية ريتا بربارة ويناقش مجموعتها القصصية "الشهيد الحي" القاص والناقد أحمد رجب شلتوت، وذلك في مقر المنتدى 2 ش طلعت حرب – ميدان التحرير – الدور الثامن.يفتتح الندوة الدكتور زهران، ويلقي السفير السوري كلمته، ثم يقرأ الكاتبان مختارات من أعمالهما، ويقدم الناقدان رؤاهما، وتعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع الكاتبين.جدير بالذكر أنه يقام على هامش الندوة حفل إهداء لأعمال الكاتبين، كما يهدي المركز بعض إصداراته لهما؛ تقديرًا لإبداعهما.ويأتي المنتدى الذي يديره الكاتب المصري أحمد سراج لدعم الثقافة العربية، وزيادة الربط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، والموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.