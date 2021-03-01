نيجيريا تطلق استراتيجية فعالة للتطعيم ضد كورونا

أطلقت الحكومة النيجيرية، اليوم الإثنين، استراتيجية تحمل اسم «T • E • A • C • H» لضمان النشر الفعال للقاحات ضد فيروس كورونا عند وصولها إلى البلاد.وقال وزير الصحة النيجيري أوساجي إهانير، أثناء حديثه في حفل إطلاق الاستراتيجية الذي أقيم في العاصمة أبوجا: إن الاسم يعتبر اختصارًا لاستراتيجية من خمس نقاط تم تطويرها بواسطة قسم التطعيم في وزارة الصحة الفيدرالية، مضيفًا أن الإدارة الإلكترونية لبيانات التلقيح ستضمن، عن طريق تلك الاستراتيجية، الانتشار السلس لحملة التطعيم ضد "كورونا" في جميع أنحاء البلاد.وأضاف أن الاستراتيجية تستخدم جميع مزايا التسجيل التقليدي والإلكتروني والمساعد والخدمة المنزلية لتحسين استخدام التكنولوجيا المبتكرة، إذ أنها ستعتبر استراتيجية حاسمة لمواجهة التحديات عن طريق امتلاك قاعدة بيانات جيدة لضمان تقديم الرعاية الصحية الأولية.وتابع أن الهدف هو تقديم لقاح "كوفيد-19" بطريقة مرحلية ومنصفة، بناءً على نصيحة منظمة الصحة العالمية وخبرات الدول الأخرى، بما يساعدهم في نهاية المطاف على تطعيم جميع النيجيريين المؤهلين خلال العامين المقبلين وتحقيق مناعة القطيع.ومن المنتظر أن تتلقى نيجيريا حوالي أربعة ملايين جرعة من لقاحات أسترازينيكا غدًا الثلاثاء من خلال مبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتقسيم حوالي ملياري جرعة من اللقاحات على 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.