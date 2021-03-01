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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6068 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:07 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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سجلت الأردن 6068 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397158 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 351256 حالة شفاء بعد تسجيل 2657 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4727 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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