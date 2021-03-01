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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات كلية الحقوق

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:51 م
الدكتور محمود شوقي
الدكتور محمود شوقي المتيني
إسراء جمال
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أجرى الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بكلية الحقوق، اليوم، للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية، رافقه خلالها الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد الكلية والدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إيهاب يسر أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور محمود المتيني خلال الجولة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها للحفاظ على سلامة الطلاب خاصة التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة لبدء الامتحانات الفصل الدراسي الأول وانطلقت يوم السبت 27 فبراير.

وأضاف أنه تم تكثيف تواجد الأطقم الطبية ورفع حالات استعداد المستشفيات الجامعة لمواجهة أي حالة تستدعي التدخل خلال الامتحانات، وشدد على توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات فضلا عن توفير المستلزمات الطبيه لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس واستمرار أعمال الامتحانات دون أي معوقات، مشيدا بجهود مستشفيات جامعة عين شمس والإدارة العامة للشئون الطبية في هذا الصدد.

من جانبه، أوضح الدكتور ناجي عبد المؤمن أن الكلية قامت بكافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من تجهيز للقاعات وتوفير كافة وسائل التهوية، وتوفير فريق طبى تحسبا للحالات الطارئة، مشيرا إلى أن مبنى لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات من خلال غرفة مركزية ترصد كافة اللجان للمتابعة المستمرة.

وأشار محمد صافي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم تقسيم الامتحانات لـ٣ فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الثالثة والنصف، وبين كل لجنة والأخرى يتم تعقيم اللجان، كما تم مراعاة الإجراءات الاحترازية في عملية استلام أوراق الإجابة حيث يتم جمعها ونقلها للكنترولات من خلال صناديق بلاستيكية معقمة للحد من حدوث العدوى وحفاظا على سلامة الجميع.
رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات كلية الحقوق
رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات كلية الحقوق
رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات كلية الحقوق
رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات كلية الحقوق

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