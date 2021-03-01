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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.10%

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:50 م
بورصة بيروت
بورصة بيروت
وكالات
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أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.10%، أي ما يعادل 1 نقطة، ليغلق عند مستوى 693.43 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9 آلاف و883 سهمًا، بقيمة 157 ألفًا و700 دولار، نفّذت من خلال 12 صفقة.

كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و87 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و94 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.

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