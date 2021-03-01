«الري» تكرم الطلاب والمزارعين في إطار مبادرة «سفراء المياه»

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، كرستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث شاركوا في الاحتفالية التى أقامتها وزارة الموارد المائية والري؛ لتكريم سفراء المياه من المزارعين وطلاب المدارس الفائزين بمسابقة «حافظ عليها.. تلاقيها»، وعُقدت بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت مبادرة «سفراء المياه»، بالتعاون مع مشروع «دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه» (ستارز) والممول من الاتحاد الأوروبي، وتهدف لتعزيز انتماء طلبة المدارس في مصر والاستفادة من جهودهم في توعية مجتمعاتهم المحلية من خلال قيامهم بتطبيق ممارسات ترشيد استخدام المياه، والحفاظ عليها، وتوعية عائلاتهم وأصدقائهم بهذه الممارسات وأهمية تطبيقها.وأوضح أنه تم أيضًا إطلاق مبادرة «سفراء المياه المزارعين» بهدف الاستفادة من جهود المزارعين الفائزين في توعية المزارعين المحيطين بهم، من خلال قيامهم بعمل جلسات لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين، وعمل زيارات ميدانية لأراضي المزارعين لمساعدتهم وإرشادهم، مؤكدًا أن نقل المعرفة من مزارع لمزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة.وفي ضوء نتائج المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها «حافظ عليها.. تلاقيها»، وأُطلقت على صفحة مشروع «ستارز» في وسائل التواصل الاجتماعي وأُجريت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد قام الدكتور عبد العاطى بتكريم عدد من طلاب المدارس والمزارعين من رواد الري الحديث، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة تكريم (٤٠) من الطلاب و(٣٠) من المزارعين وتسليمهم لمهامهم كسفراء للمياه.ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالتعاون مع مشروع «ستارز» بتغطية أنشطة سفراء المياه المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء؛ لنشر أهمية التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث لأكبر عدد من المزارعين على مستوى الجمهورية.وأشاد الدكتور عبدالعاطي بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، موضحًا أنه سيتم تدريب المزارعين علي استخدام جهاز قياس درجة رطوبة التربة ويعد إحدي أدوات الري الذكي التي تسهم في ترشيد استخدام مياه الري.