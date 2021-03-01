لليوم الثانى.. «صحة قنا» تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، في إطار الوقاية والحماية من المرض، وفقًا لتصريحات الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا.



وقال "تواضروس" في تصريحات لـ"الدستور"، إن الفرق الطبية بدأت عملها في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، بالتوجه للقري والنجوع المختلفة بمدن ومراكز المحافظة التسع، لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.



وأضاف وكيل الوزارة في سياق تصريحاته، أن الحملة التي بدأت، أمس الأحد، تستهدف من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات، مستمرة حتي الثالث من شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أن الفرق الطبية تزور القرى والنجوع والوحدات الصحية، مرتدية الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.