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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1179 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:46 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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سجلت الكويت، اليوم الإثنين، 1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 192031 حالة، كما سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1085 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 157 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10791 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 946 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 180155 حالة.

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