يضم مواد لوجستية وذخيرة.. دخول رتل تركى شمالى سوريا

دخلت أكثر من 20 آلية عسكرية تركية، اليوم، شمالي سوريا من بينها حاملات جند ومواد لوجستية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، مساء اليوم، أنه رصد دخول رتل عسكري تركي من معبر كفر لوسين بريف إدلب الشمالي، مكون من سيارات وناقلات جند، وشاحنات محملة بمواد لوجستية وكتل أسمنتية وذخيرة، حيث اتجهت نحو النقاط التركية في ريف إدلب ضمن منطقة "بوتين- أردوغان".وارتفع عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس 2020، إلى 8315 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.وأوضح المرصد السوري أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرًا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.