رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أحدث إطلالة للنجمة سمية الخشاب فى دبي

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:55 م
النجمة سمية الخشاب
النجمة سمية الخشاب
سارة ساويرس
طباعة
شاركت النجمة سمية الخشاب جمهورها بأحدث إطلالة لها فى دبي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحازت إطلالتها على إعجاب الآلاف من المتابعين.

واختارت سمية الخشاب ارتداء ثوب أبيض اللون ذي ياقة أنيقة، وتنورة قصيرة، من علامة الأزياء الشهيرة Versace، مؤكدة على إعجابها بهذه العلامة "فيرساتشي"، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وجعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها ليبرز جمالها.

ومؤخرًا، تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث جوجل، بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء تواجدها بمدينة دبي، حيث ظهرت وكانت ترتدي تنورة قصيرة وتيشرت أسود وترقص على نغمات مهرجان "انتي بسكوتاية مقرمشة" للمطرب حسن شاكوش.

جدير بالذكر أن سمية الخشاب تشارك حاليًا بطولة مسلسل "موسى"، مع النجوم محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولي، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ونستعرض فى الصور التالية أحدث إطلالة للنجمة سمية الخشاب فى دبي.
أحدث إطلالة للنجمة سمية الخشاب فى دبي
أحدث إطلالة للنجمة سمية الخشاب فى دبي
أحدث إطلالة للنجمة سمية الخشاب فى دبي
أحدث إطلالة للنجمة سمية الخشاب فى دبي

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

الصور

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

أيام زمان

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

9 مارس.. أحلام صبح وشهيد ريتا فى منتدى الاستقلال الثقافى

الأربعاء.. هبة ربيع تناقش «روح الفراشة» بالنيل الثقافية

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى