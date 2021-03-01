شاركت النجمة سمية الخشاب جمهورها بأحدث إطلالة لها فى دبي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحازت إطلالتها على إعجاب الآلاف من المتابعين.واختارت سمية الخشاب ارتداء ثوب أبيض اللون ذي ياقة أنيقة، وتنورة قصيرة، من علامة الأزياء الشهيرة Versace، مؤكدة على إعجابها بهذه العلامة "فيرساتشي"، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وجعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها ليبرز جمالها.ومؤخرًا، تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث جوجل، بعد ظهورها بإطلالة جريئة أثناء تواجدها بمدينة دبي، حيث ظهرت وكانت ترتدي تنورة قصيرة وتيشرت أسود وترقص على نغمات مهرجان "انتي بسكوتاية مقرمشة" للمطرب حسن شاكوش.جدير بالذكر أن سمية الخشاب تشارك حاليًا بطولة مسلسل "موسى"، مع النجوم محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولي، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.ونستعرض فى الصور التالية أحدث إطلالة للنجمة سمية الخشاب فى دبي.