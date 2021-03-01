«تشريعية البرلمان» تشكر السيسي بعد توجيهاته بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

وجَّهت اللجنة التشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استماعه لنبض الشارع المصري، وإصدار توجيهاته بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لمدة عامين.ووافقت اللجنة على إرجاء قانون الشهر العقاري لمدة عامين بدلًا من تأجيله حتى 31 ديسمبر 2021.جاء ذلك بعد طلب زعيم الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، بإعادة المداولة على المادة التي جاءت في تعديل الحكومة بعدما وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021.وقال رشاد حين طلب إعادة المداولة إنَّ رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يحنو على الشعب المصري، ووجّه الحكومة بأن يكون إرجاء قانون الشهر العقاري لمدة سنتين، ومن هذا المنطلق أطالب بإعادة المداولة.واستجابت اللجنة التشريعية ووافقت على تعديل مدة الإرجاء من نهاية العام إلى سنتين، ووجه جميع أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيهات التي منحها للحكومة.