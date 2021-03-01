7 ملايين جنيه لشراء جهاز أشعة مقطعية لمستشفى بنى سويف التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة ضخت أكثر من 7 ملايين جنيه من حساب الاعتمادات الخاصة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى هيئة الشراء الموحد لصالح شراء جهاز أشعة مقطعية متعددة المقاطع لمستشفى بني سويف التخصصي.وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبإشراف الدكتورة مها محمد إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف.وأكد الدكتور صلاح أنه يأتي بالتزامن مع استكمال المرحلة الثالثة من التطوير والتي تمت الموافقة علي استكمالها طبقا للبرنامج الوظيفي المقترح من إدارة المشروعات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتي يتم من خلالها دعم واكتمال منظومة الخدمة الصحية بالمستشفى والمتوقع فيها زيادة 3 غرف عمليات كبرى والجاري حاليا إجراءات استلامها من الجهة المنفذة للمشروع ويتضمن الوصف الوظيفي المقترح وفتح خدمات جديدة مثل خدمة جراحة القلب المفتوح وكذلك إعادة هيكلة أقسام المعمل بالمستشفى وقسم الكلي مع الالتزام بمطابقة كل التصميمات للكود المصري لإنشاء المستشفيات.وأوضح مدير عام المستشفى أن توريد الجهاز يعد مطلبا أساسيا لاستكمال منظومة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى وخاصة في أقسام الطوارئ والحوادث وباقي أقسام المستشفى مثل الرعايات المركزة والحضانات.