امتحانات جامعة حلوان.. «الخطة أمان» (فيديو)

على بُعد خطوات من مدخل جامعة حلوان، وقّف رجال الإدارة العامة لرعاية الشباب، يُنظمون دخول وخروج الطلاب تارة، ويوجهون بمنع التكدسات تارة أخرى، بيما يتحرك أحدهم مُسرعًا نحو طالبة أو طالبة الحالات الطارئة لنقله حتى مقر الامتحان عن طريق إحدى سيارات الجامعة.. مشهد من يوم جديد للامتحانات داخل الحرم الجامعي جنوب القاهرة.عشرات الآلاف من الطلاب يأتون كل يوم لتأدية امتحاناتهم.. الجميع هُنا أصبح يحفظ مهامه عن ظهر قلب.. بعضهم يرتدي زيًا موحدًا على الأبواب، بينما جعلوا من المدخل طُرقات منظمة لتسهيل عبور الطلاب وضمان التباعد بينهم، يُمسك أكثرهم بأجهزة الكشف الحراري للاطمئنان على درجة حرارة العابرين من هُنا، تحسبًا من وجود أي عدوى قد تنتشر إذا ما خالطوا زملاءهم.«لا تجمعات مسموح بها هُنا».. يقف آخرون لحث الطلاب على التحرك سريعًا للقادمين نحو لجانهم، وللمنتهية امتحاناتهم إلى باب الخروج تحسبًا من الكثافات.. توجيهات لا تتوقف منذ السابعة صباحًا، حتى نهاية الفترة الأخيرة للامتحانات التي تُعقد على ثلاث فترات لاستيعاب الأعداد الكبيرة دون أن تُحدِث زِحامًا.اتحاد طلاب الجامعة يؤدي دورًا هامًا في من أجل العبور بالطلاب آمنين بعيدًا عن مخاطر كورونا، فتولوا مهمة توعية زملائهم وحثهم على اتباع الإرشادات التي شملتها خطة الجامعة لمواجهة كورونا، إضافة لوضع لوحات إرشادية بالواجبات التي يجدر على الطلاب الالتزام بها، للوقاية من انتشار العدوى.. «التواصل يُصبح أسهل بين طلاب الاتحاد وزملائهم».. هكذا قال عنهم الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، الذي يحضر مُبكرًا للمرور على اللجان والاطمئنان على سير الامتحانات وفقًا للخطة الموضوعة، مؤكدًا نجاح التجربة.«أخدنا العديد من الإجراءات الاحترازية استعدادًا لأعمال الامتحانات، ونتابعها يوميًا منذ بدء الامتحانات.. الإجراءات التي تتخذها الجامعة تبدأ منذ وصول الطلاب إلى بوابة دخول الجامعة، فأعددنا مسارات بلغت نحو 24 مسارا، بحيث لا يكون هناك تكدث في دخول الطلاب إلى الجامعة».. يقولها الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لـ«الدستور»، مضيفًا: «مع كل مسار هناك كشف حراري لكل طالب يدخل، والتأكد من درجة حرارته طبيعية، وارتداء القناع الطبي والحرص أن يظل مرتدوه طيلة فترة تواجده في الجامعة».توجيه الطلاب إلى القاعات الخاصة بالامتحانات، تبقى المهمة التالية في الخطة ـ وفقما يقول نائب رئيس الجامعة ـ بينما حرصت الجامعة على التباعد بين الطلاب داخل اللجان بأن تكون المسافة الفاصلة متر ونصف المتر على أقل تقدير، والتزام القائمين على الامتحانات على ارتداء الكمامات، في حين يجري تعقيم القاعات قبل بداية كل امتحان، وبعد نهايته للاطمئنان على كونها مُطهرة تمامًا.«أغلقنا جميع الكافتيريات في الجامعة، بحيث يخرج الطالب إلى خارج الجامعة فورًا بعد انتهاء الامتحان» يؤكد الدكتور حسام رفاعي، لافتًا إلى أنه في حال الاشتباه في إصابة أي طالب بكورونا، يجري توجيه للعيادة الطبية، وأخذ بياناته، ثم توجيهه إلى المنزل أو أي مستشفى من تلك التي تُتابع فيها الجامعة حالات العزل الطبي.الصور التي جرى تداولها للزحام خارج أسوار الجامعة، قال عنها نائب رئيس جامعة حلوان إنها ترجع إلى حضور الطلاب ـ آنذاك ـ قبل موعد الامتحان بوقت قصير، مما يُحدث زحامًا على كوبري المشاة المقابل للجامعة من الخارج، لكن بمجرد دخولهم إلى المسارات التي أعددناها عند باب الجامعة، ينتهي الزحام.. «رئيس الجامعة ناشد الطلاب بأن يأتوا قبل الامتحان بفترة كافية، وأعطى تعليماته بفتح أبواب الجامعة منذ السابعة صباحًا، ليُتاح للطلاب أن يأتوا قبل امتحاناتهم بساعتين أو ثلاث» ـ يقول نائب رئيس الجامعة.مناشدة رئيس الجامعة، لاقت استجابة قادت الدكتور ماجد نجم لأن يُصدر بيانًا عبر صفحة الجامعة، وجه فيه الشكر لأبنائه الطلاب على حضورهم مُبكرًا قبل موعد الامتحان، لتلافي حدوث كثافات طلابية، ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد.