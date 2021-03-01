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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة توجه بإطلاق حملة للوقاية من أمراض سوء التغذية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:18 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسف) لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتورة نيفين دوس مدير برنامج الصحة باليونيسف، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية الوزارة لتحسين التغذية لدى طلاب المدارس، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من خبرات "اليونيسف" في هذا المجال من خلال وضع النموذج الأمثل للوجبة المدرسية وفقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء، والذي سيتم تطبيقه بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية.

وأكدت الوزيرة أهمية الاستفادة من نتائج المبادرات التي نفذتها وزارة الصحة والسكان في مجال الصحة العامة ومنها مبادرة "السمنة والأنميا والتقزم لطلاب المدارس" لوضع معايير الوجبة الغذائية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتغذية الصحية لطلاب المدارس لحمايتهم من الأمراض المختلفة الناتجة عن سوء التغذية.

ووجهت الوزيرة بضرورة إطلاق حملة توعوية خلال الفترة المقبلة تستهدف الأسر المصرية لتعريفهم بالعناصر الغذائية المختلفة التي يجب أن تتضمنها الوجبة الغذائية لأطفالهم، وطرق الوقاية من أمراض سوء التغذية، مما يساهم في غرس أسس نمط الحياة الصحية لدى جميع فئات المجتمع.

وتناول الاجتماع سبل التعاون مع "اليونيسف" لتنفيذ استراتيجية الوزارة ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وذلك من خلال الدعم الفني والتكنولوجي أثناء تطوير الوحدات والمراكز الطبية، وتنفيذ برامج التدريب لمقدمي الخدمة الطبية، والعمل بنموذج طب الأسرة لتحسين خدمات الرعاية الأولية أسوة بمحافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة مما يساهم في ضمان استدامة تلك الوحدات للعمل مستقبلًا ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما تطرق إلى دعم مصر في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد من خلال الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول اللقاحات وأهميتها، والفئات المستهدفة كأولوية للحصول على اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وشكرت الوزيرة جيريمي هوبكنز، لدعم المنظمة المستمر للقطاع الصحي في مصر بما في ذلك تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة خاصة التي تستهدف الأطفال، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة ببرامج الرعاية الصحية، مما يساهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير.

ومن جانبه، أشار ممثل منظمة "اليونيسف" بمصر إلى حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم اللازم لمختلف أنشطة وبرامج القطاع الصحي، معربًا عن استعداد المنظمة تقديم كافة سبل الدعم لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالتغذية للأطفال للتغلب على أمراض التقزم والسمنة والأنيميا، وكذلك دعم خطة الوزارة لتكامل خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين ضمن مشروع تطوير قرى الريف المصري تمهيدًا للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى حرص المنظمة على دعم مصر منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال توفير المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات.
وزيرة الصحة توجه بإطلاق حملة للوقاية من أمراض سوء التغذية
وزيرة الصحة توجه بإطلاق حملة للوقاية من أمراض سوء التغذية
وزيرة الصحة توجه بإطلاق حملة للوقاية من أمراض سوء التغذية
وزيرة الصحة توجه بإطلاق حملة للوقاية من أمراض سوء التغذية
وزيرة الصحة توجه بإطلاق حملة للوقاية من أمراض سوء التغذية
وزيرة الصحة توجه بإطلاق حملة للوقاية من أمراض سوء التغذية

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