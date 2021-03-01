فضل شاكر يطلق أغنيته الجديدة «لسه الحالة ما تسُرش» (فيديو)
الإثنين 01/مارس/2021 - 06:43 م
محمد مجديطباعة
أطلق الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "لسه الحالة ماتسُرش"، من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود انور، ومن توزيع موسيقي صالح موسى، ومكس وماستر محمد المقهور، وإشراف عام إياد النقيب.
وتتحدث كلمات أغنية "لسه الحالة ما تسُرش" عن الحب والألم وصدق المشاعر، من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التي يطلقها وما تحمله فرحًا وحزنًا، سيبقى نهرا يتدفَّق بأجمل الأعمال الغنائية، ومظهرًا من مظاهر الغناء الأصيل.
وتقول كلمات أغنية: لسه الحالة ما تسُرش
ولسه الحالة ما تسُرش.. ولسه الروح بتستناك
مافيش شيء فيا ماتضرش.. وراحت كل حاجة معاك
نسيت الضحكة من يومها.. نايم صاحي بحلم بيك
حياتي البُعد أزمها.. مفتاح الأمل ف إيديك.
"لسه الحالة ما تسُرش" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.
وتتحدث كلمات أغنية "لسه الحالة ما تسُرش" عن الحب والألم وصدق المشاعر، من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التي يطلقها وما تحمله فرحًا وحزنًا، سيبقى نهرا يتدفَّق بأجمل الأعمال الغنائية، ومظهرًا من مظاهر الغناء الأصيل.
وتقول كلمات أغنية: لسه الحالة ما تسُرش
ولسه الحالة ما تسُرش.. ولسه الروح بتستناك
مافيش شيء فيا ماتضرش.. وراحت كل حاجة معاك
نسيت الضحكة من يومها.. نايم صاحي بحلم بيك
حياتي البُعد أزمها.. مفتاح الأمل ف إيديك.
"لسه الحالة ما تسُرش" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.