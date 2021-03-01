فضل شاكر يطلق أغنيته الجديدة «لسه الحالة ما تسُرش» (فيديو)



"لسه الحالة ما تسُرش" تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر "يوتيوب" وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الإلكترونية.

أطلق الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "لسه الحالة ماتسُرش"، من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود انور، ومن توزيع موسيقي صالح موسى، ومكس وماستر محمد المقهور، وإشراف عام إياد النقيب.وتتحدث كلمات أغنية "لسه الحالة ما تسُرش" عن الحب والألم وصدق المشاعر، من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه، إلا أن هذا الحضور الأنيق للفنان فضل شاكر من خلال أعماله التي يطلقها وما تحمله فرحًا وحزنًا، سيبقى نهرا يتدفَّق بأجمل الأعمال الغنائية، ومظهرًا من مظاهر الغناء الأصيل.وتقول كلمات أغنية: لسه الحالة ما تسُرشولسه الحالة ما تسُرش.. ولسه الروح بتستناكمافيش شيء فيا ماتضرش.. وراحت كل حاجة معاكنسيت الضحكة من يومها.. نايم صاحي بحلم بيكحياتي البُعد أزمها.. مفتاح الأمل ف إيديك.