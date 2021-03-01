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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:33 م
شم النسيم
شم النسيم
نعمات مدحت
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تصدر موعد شم النسيم 2021، محركات البحث خلال الفترة الحالية عبر المنصات الإلكترونية، ويشهد هذا اليوم عطلة رسمية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك، ويخرج فيه المصريين في المنتزهات العامة، ويعد مناسبة فرعونية قديمة الأزل، يحتفلون به.
وتتعدد مظاهر الاحتفال في هذا اليوم، حيث يذهب المصريين إلى الحدائق العامة والمنتزهات، والشواطئ، وغيرها من الأماكن التي يقضوا فيها أوقات سعيدة ويمرحون في هذا اليوم مع المأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة اللذان يعدا رمز هذا اليوم.

ما هو موعد شم النسيم 2021 

وفقا لما أعلنه خبراء علم الفلك، فإن يوم شم النسيم سيكون هذا العام 2021 يوم 3 مايو، وعندما يهل علينا شم النسيم سيكون المصريين يؤدون فريضة الصيام في شهر رمضان المعظم، حيث ستختلف مظاهر الاحتفال به هذا العام.
شم النسيم يعتبر من أهم الأعياد الفرعونية التي ما زلنا محتفظين بها ونحتفل بها حتى الآن، حيث يتتضمن العديد من الموروثات والمظاهر الاحتفالية المصرية، كالخروج على ضفاف النيل والمتنزهات العامة، حيث يتناول المصريون المأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة، والتي تعد من أهم الطقوس في هذا اليوم، ويستعد لشرائها المواطنين سنويا، ويكون عليها إقبال كثيف منهم مع قرب الموعد.

حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

أباح عدد كبير من علماء الدين، الاحتفال بيوم عيد شم النسيم ما لم يخالف الشرع، حيث قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاحتفال بشم النسيم من عادات المصريين يخرجون في هذا اليوم الذي يعرف بيوم الاعتدال الربيعي، يخرجون يشمون الهواء ويأكلون أكلات معينة وهذا كله من مظاهر الحلال ولا حرمة فيه.

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