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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين بتهمة بيع عقاقير مخدرة على فيسبوك بعابدين

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:30 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس متهمين بالترويج والإعلان عن عقاقير مخدرة للبيع عبر موقع فيسبوك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائي مدير الإدارة، قيام شخصين بالترويج والإعلان عن العقاقير المخدرة للبيع عبر موقع فيسبوك، وترددهما على منطقة عابدين لبيعها لعملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمَّ ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم عابدين، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة.

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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