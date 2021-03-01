حبس عاطلين بتهمة بيع عقاقير مخدرة على فيسبوك بعابدين
الإثنين 01/مارس/2021 - 06:30 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس متهمين بالترويج والإعلان عن عقاقير مخدرة للبيع عبر موقع فيسبوك 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائي مدير الإدارة، قيام شخصين بالترويج والإعلان عن العقاقير المخدرة للبيع عبر موقع فيسبوك، وترددهما على منطقة عابدين لبيعها لعملائهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمَّ ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم عابدين، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة.
وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائي مدير الإدارة، قيام شخصين بالترويج والإعلان عن العقاقير المخدرة للبيع عبر موقع فيسبوك، وترددهما على منطقة عابدين لبيعها لعملائهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمَّ ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم عابدين، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة.
وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.