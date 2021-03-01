مبيعات النفط العراقية تتجاوز 5 مليارات دولار خلال فبراير

صرح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الإثنين، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر فبراير الماضي بلغت مليونين و960 ألف برميل يوميا غالبيتها من الموانئ جنوبي العراق.وقال جهاد في بيان صحفي: "إن الصادرات النفطية توزعت عبر موانئ جنوبي العراق وجيهان التركي، مشيرا إلى أنها حققت إيرادات مالية تجاوزت 5 مليارات دولار وبسعر برميل تجاوز 60 دولارا".