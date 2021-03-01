مصابان فى تصادم مينى باص ودراجة بخارية بجمصة

أصيب شخصان بكدمات وسحجات في حادث تصادم بين دراجة بخارية ومينى باص على الطريق الدولي (دمياط كفرالشيخ) أمام بوابة "15 مايو" دائرة قسم جمصة.كان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم ومصابين علي الطريق الدولي (دمياط - كفرالشيخ) أمام بوابة "15 مايو" دائرة قسم جمصة.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم د ط ب ٩٧٣١ ميني باص قيادة محمد عبدالشافي السيد، ٣٢ عاما سائق ومقيم بندر الستاموني باتجاه دمياط، ودراجة بخارية دون لوحات معدنية قيادة أيمن محمد عبدالحميد ٣٠ عاما عامل، ومقيم بندر الستاموني بذات الاتجاه.وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة النارية واصطدامه بالسيارة من الجانب الأيمن حال قيام قائد السيارة بالدوران من إحدى الفتحات المرورية بالطريق ونجم عن ذلك إصابة كل من قائد الدراجة النارية وشقيقه وليد، ٢٨ عاما مبيض محارة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي وتحويلهما إلى مستشفى المنصورة الجامعي.وبسؤال قائد السيارة أيد ذات المضمون وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على الحركة المرورية بالطريق وتحرر عن ذلك المحضر رقم٣٥٨ لسنة ٢٠٢١جنح قسم شرطة جمصة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.