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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مريم أوزرلي بإطلالة مبهجة عبر «إنستجرام» (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:26 م
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
سارة ساويرس
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لفتت الفنانة مريم أوزرلي، نجمة مسلسل حريم السلطان، إليها الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة مبهجة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث حازت إطلالتها على إعجاب الآلاف من المتابعين خلال دقائق.

واختارت مريم، ارتداء بلوفر ملون بالأخضر، برسومات ميكي ماوس المبهجة، وبنطال جينز فاتح اللون، مزين برسمة ميكي بأحد جانبيه، من تنسيق استايليست WILLIAM BOUNMASANONH، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنى اللون.

واختارت مكياجا هادئا لتبدو أكثر طبيعية، وجعلت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، ليبرز جمالها.

واشتهرت مريم اوزرلي، بدور السلطانة هيام، زوجة السلطان سليمان، فى المسلسل التليفزيوني حريم السلطان، التاريخي الذي يتكون من 4 مواسم، عن الخليفة سليمان القانوني، من إنتاج تيمور صافجي، ورواية ميرال أوكاي، وقد حقق المسلسل انتشارا واسعا بعد عرضه في عدة دول مدبلجًا باللهجة السورية، وفازت مريم بجائزة الفراشة الذهبية كأفضل ممثلة عن هذا الدور، وأيضا فازت بجائزة إسماعيل جيم، بالإضافة إلى عدة جوائز أخرى.

ونستعرض فى الصور التالية، أحدث إطلالة للنجمة مريم أوزرلي.
مريم أوزرلي بإطلالة مبهجة عبر «إنستجرام» (صور)
مريم أوزرلي بإطلالة مبهجة عبر «إنستجرام» (صور)
مريم أوزرلي بإطلالة مبهجة عبر «إنستجرام» (صور)
مريم أوزرلي بإطلالة مبهجة عبر «إنستجرام» (صور)
مريم أوزرلي بإطلالة مبهجة عبر «إنستجرام» (صور)
مريم أوزرلي بإطلالة مبهجة عبر «إنستجرام» (صور)

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