رئيس جامعة المنصورة يشارك مناقشة باحثة ماجستير من أبناء مركز ذوي الإعاقة

لبى الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، دعوة باحثة بجامعة المنصورة لحضور رسالة الماجستير الخاصة بها كأحد أبناء مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة، التي تمت اليوم الاثنين بعنوان "الصمود النفسي وعلاقته بوجهة الضبط والرضا عن الحياة لدى عينة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية".ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتورة بدرية كمال محمد أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا، الدكتور أحمد عبد الفتاح عياد أستاذ علم النفس جامعة طنطا مناقشا وعضوا، الدكتور محمد حسين سعد الدين أستاذ مساعد بقسم علم النفس جامعة المنصورة مناقشا وعضوا.والرسالة تبنت مفهوم الصمود النفسي لدى الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ومدى قدرتهم على مواجهه الضغوط الحياتية وعلاقة ذلك بوجهة الضبط الإنساني أي من داخل الإنسان المتمثلة في الضمير أو الوجهة الخارجية المتمثلة بالقوانين المختلفة وكذلك التعرف على الفروق بين الذكور والإناث من ذوي الإعاقة البصرية وإمكانية التنبؤ بالصمود النفسي من خلال درجات الطلاب على مقياس وجهة الضبط ومقياس الرضا عن الحياة.حضر مناقشة الرسالة الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب، الدكتور سماح خميس مدير مركز ذوى الإعاقة، الدكتورة إيمان أبو الفضل نائب مدير المركز.وحصلت الباحثة على تقدير امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة.