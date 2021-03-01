محافظ الغربية ونائبه يتفقدان المرحلة الثالثة والرابعة من تطوير كورنيش طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة تقدم الأعمال بكورنيش مدينة طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.وأوضح الدكتور رحمي أن المرحلة الثالثة من الكورنيش تبدأ من نهاية شارع الأشرف حتى كوبري قحافة بإجمالي تكلفة ٢٨ مليون جنيه، وتنقسم إلى جزئين الأول ضمن مشروع تطوير العشوائيات وينتهي الشهر القادم بتكلفة ١٤ مليون جنيه، والثاني ينتهي في يونيو القادم، مشيدًا بتقدم الأعمال التي وصلت إلى نسبة إنجاز ٤٢٪، حيث جاري الانتهاء من وضع طبقة الإنترلوك على الأرصفة والاستعداد لبدء عملية الرصف.كما أضاف محافظ الغربية أن المرحلة الرابعة والتي تبدأ من كوبري فاروق وحتى سكة المحلة، بدأ التنفيذ فيها من خلال شق ترعة القاصد وتدبيش لكامل الكورنيش لتوسعة الطريق، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير المقبل بإجمالي تكلفة ٦٩ مليون جنيه، واختتمت الجولة بتفقد المحافظ ونائبه نفق قحافة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لافتتاحه.