بعد موافقة هيئة الدواء.. كيف يقضي لقاح «جونسون» على كورونا من أول جرعة؟

كيف يعمل اللقاح؟

مميزات لقاح جونسون

متى تم ترخيصه؟

لم تعتمد مصر في سعيها للحصول على لقاح كورونا على مصدر واحد بل نوعت مصادرها لتحصل على كمية تكفي احتياجات الشعب وفي أقل وقت، وحصلت عدة لقاحات على تصريح الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وبدأت بالفعل بعض الدول في تلقيح شعوبها ومنها مصر.ووافقت هيئة الدواء المصرية على منتج آخر من شركة «جونسون آند جونسون» والفترة المقبلة ستشهد وفرة من اللقاحات داخل مصر، كما أوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة محمد تاج الدين.«الدستور» تستعرض تفاصيل لقاح شركة جونسون آند جونسون الذي وافقت عليه هيئة الدواء المصرية.يستخدم لقاح شركة جونسون المضاد للوباء فيروس إنفلونزا عادي تم تصميمه بحيث يكون غير ضار، ويتم تحميل هذا الفيروس العادي بطريقة آمنة بالشفرة الوراثية لفيروس كورونا وحقنه داخل الجسم، ويكون حقن هذا الفيروس العادي المحمل بخصائص الوباء الوراثية كافيا للجسم لأن يتعرف على الخطر وبعدها يتعلم كيف يقاوم فيروس كورونا، كما يدرب هذا الإجراء الجهاز المناعي على مقاومة فيروس كورونا عند الإصابة الحقيقية به، وتشبه هذه الطريقة في تطوير الفيروس الطريقة التي اتبعتها جامعة أوكسفورد مع شركة أسترا زينيكا في تطوير اللقاح الخاص بهما.ويوفر نظام الجرعة الواحدة التي يعتمدها اللقاح توفير حماية أسرع مع سهولة في التسليم والتخزين قد يؤدي إلى توفير حل أفضل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس".توقع العلماء استخدام لقاح جونسون آند جونسون على نطاق واسع في أنحاء العالم نظرا لإمكانية شحنه وتخزينه في المبردات العادية مما يسهل عملية توزيعه مقارنة بلقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا اللذين يتعين حفظهما في درجة التجمد.وتستهدف شركة الأدوية العملاقة إنتاج مليار جرعة من لقاحها هذا العام، وترى منظمة الصحة العالمية أنه هو الخيار الأفضل في ظل أوضاع الوباء لأنه قادر على حماية مئات ملايين الأرواح من الآثار القاتلة الخطيرة ويتمتع لقاح لكورونا.ويتمير جونسون آند جونسون بفاعليته تتحقق بجرعة واحدة وأنه يمكن تخزينه في المبردات العادية، في حين تحتاج لقاحات أخرى درجات حرارة منخفضة للغاية، وهي الخصائص التي قد تجعل لهذا اللقاح دورا بارزا حول العالممنذ أيام قليلة حصل اللقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ، ليوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من كورونا الذي أودى بحياة الملايين حول العالم.وشملت التجارب العالمية على اللقاح 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66 في المئة في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم وبنسبة 100 بالمئة في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض، وسجلت التجارب عددا محدودا للغاية من الآثار الجانبية الخطيرة كما قدمت بعض الأدلة الأولية بأنه يقلل العدوى الخالية من الأعراض.ورغم ذلك، ظهرت إشارات إلى أن اللقاح يبدو أقل كفاءة في الوقاية من سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في الفترة الأخيرة في جنوب أفريقيا، وتدرس الشركة المملوكة لمجموعة جونسون آند جونسون إمكانية أن يكون تناول جرعتين من اللقاح من العوامل التي قد توفر حماية أفضل لوقت أطول.