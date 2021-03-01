الجيش الألماني يعلن إقامة أول مركز لتطعيم كورونا بإحدى ثكناته

أعلن الجيش الألماني، اليوم الإثنين، عن إقامة أول مركز لتطعيم كورونا في إحدى ثكناته في مدينة ليباخ بولاية زارلاند غربي البلاد.وأشار مارتين شيلايس، المفتش العام على قواعد القوات المسلحة الألمانية، إلى بدء عمل أول مركز تطعيم يديره الجيش الألماني على مستوى ألمانيا في مدينة ليباخ، وقال: "الشيء المميز هنا اليوم أنه أول مركز تطعيم تتم إدارته على أرض تابعة للجيش الألماني".وأعرب شيلايس عن اعتقاده بأن هذا المقر يمكن أن يكون نموذجا لمراكز تطعيم أخرى للجيش في ألمانيا.وأوضح شيلايس أنه من الممكن أن يصل معدل التطعيمات اليومية في المركز مع توافر اللقاحات بشكل كاف إلى 300 تطعيم يوميا.وسيتاح لسكان الولاية أخذ مواعيد للتطعيم ضد كورونا في المركز عبر نظام الحجز الإلكتروني المركزي للولاية أو عبر خط ساخن.وبهذا يصل عدد مراكز التطعيم إلى أربعة مراكز في الولاية الألمانية الأصغر مساحة، والواقعة جنوب غرب البلاد على الحدود مع فرنسا ولوكسمبورج.