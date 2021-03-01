الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق ملصقات جديدة للطاقة اعتبارا من اليوم





وسيضطر المصنعون أو المستوردون الآن إلى توفير مجموعة من الأجزاء الأساسية، كالمحركات وفرش المحركات والمضخات وممتصات الصدمات والينابيع وما إلى ذلك، للمصلحين المحترفين لمدة لا تقل عن 7- 10 سنوات، وذلك بعد آخر وحدة يتم وضعها للنموذج في سوق الاتحاد الأوروبي.



يشار إلى أن علامة الطاقة في الاتحاد الأوروبي تُعد ميزة معترف بها على نطاق واسع في المنتجات المنزلية، مثل المصابيح الكهربائية أو أجهزة التليفزيون أو الغسالات، وقد ساعدت المستهلكين على اتخاذ خيارات مستنيرة لأكثر من 25 عامًا.





وفي استطلاع على مستوى الاتحاد الأوروبي (Eurobarometer) في عام 2019، أكد 93% من المستهلكين أنهم تعرفوا على الملصق، بينما أكد 79% أنه قد أثر على قرارهم بشأن المنتج المراد شراؤه.



ووفقا لبيان المفوضية، فإن قواعد وضع العلامات على الطاقة في الاتحاد الأوروبي تعمل على خفض الإنفاق الاستهلاكي بعشرات المليارات من اليورو سنويا، مع تحقيق العديد من الفوائد الأخرى للبيئة والمصنعين وتجار التجزئة.

يبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم في تطبيق إصدار جديد من ملصق الطاقة المعترف به على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي في جميع المتاجر وتجار التجزئة عبر الإنترنت، وذلك لمساعدة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي على خفض فواتير الطاقة وانبعاث الكربون.وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الإثنين، إنه سيتم تطبيق الملصقات الجديدة مبدئيًا على أربع فئات من المنتجات، وهي الثلاجات وغسالات الصحون والغسالات وأجهزة التليفزيون.وستطبق العلامات الجديدة على المصابيح الكهربائية والمصابيح ذات مصادر الإضاءة الثابتة في الأول من سبتمبر، وستتبعها المنتجات الأخرى في السنوات القادمة.وسيتم تضمين عدد من العناصر الجديدة في الملصقات، بما في ذلك رابط QR إلى قاعدة بيانات على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح للمستهلكين بالعثور على مزيد من التفاصيل حول المنتج، كما سيدخل عدد من قواعد التصميم الإيكولوجي حيز التنفيذ أيضا اعتبارًا من اليوم، لا سيما فيما يتعلق بقابلية الإصلاح وضرورة احتفاظ الشركات المصنعة بقطع الغيار لعدد من السنوات، في الوقت الذي لم تعد فيه المنتجات متوفرة في السوق.في هذا السياق، قال المفوض الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون: "لقد كانت علامة الطاقة الأصلية ناجحة للغاية، حيث وفرت على كل أسرة في أوروبا عدة مئات من اليورو سنويًا، وحفزت الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير".وأضاف: "سيكون النظام الجديد أكثر وضوحًا للمستهلكين، وسيضمن استمرار الشركات في الابتكار وتقديم منتجات أكثر كفاءة، وهذا يساعدنا أيضًا على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".وإضافة إلى إعادة قياس فئة كفاءة الطاقة للمنتج المعني، يختلف تخطيط الملصق الجديد، حيث يتضمن رموزا أكثر وضوحًا وحداثة، كما تُظهر الملصقات التي تمت إعادة قياسها أكثر من مجرد فئة كفاءة الطاقة، مثلها مثل الملصقات السابقة، فعلى سبيل المثال بالنسبة للغسالة، فإنها تظهر بنظرة واحدة عدد لترات المياه لكل دورة، ومدة الدورة، واستهلاك الطاقة.وأوضحت المفوضية أن هناك لوائح جديدة مقابلة بشأن التصميم الإيكولوجي تدخل حيز التنفيذ أيضا، وهي تتعلق بشكل خاص بالحد الأدنى من متطلبات الكفاءة المحدثة، وتعزز حقوق المستهلك في إصلاح المنتجات ودعم الاقتصاد الدائري.