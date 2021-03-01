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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معدلات التضخم بألمانيا فى فبراير ترتفع إلى 1.3%

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:24 م
معدلات التضخم بألمانيا
معدلات التضخم بألمانيا
وكالات
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ارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا في فبراير الماضي إلى مستوى أعلى مما كان متوقعًا له عند 1.3%.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الإثنين استنادًا إلى بيانات أولية.

وكانت معدلات التضخم قد وصلت إلى 1% في يناير الماضي وإلى 0.3% في ديسمبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في فبراير الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الطاقة والوقود للمستهلكين (3+0.%) في الشهر الماضي وذلك لأول مرة منذ عام، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات بنسبة 1.4% لكل منهما مقارنة بأسعارهما في نفس الشهر من 2020.

وحققت معدلات التضخم في يناير الماضي قفزة بعد انتهاء فترة تخفيض ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت على مدار النصف الثاني من العام الماضي ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 16% في كل عملية شراء وخفض معدل الضريبة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 7 إلى 5 % بغرض إنعاش الاستهلاك في ظل أزمة كورونا.

كما تم تطبيق الضريبة على الانبعاثات الكربونية اعتبارًا من مطلع العام بواقع 25 يورو لكل طن انبعاثات صادرة عن حرق الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي.

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