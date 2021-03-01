آمال رمزي تعود للمسرح بـ«عائلة سعيدة»

أكدت الفنانة آمال رمزي أنها تقدم هذه الفترة عملًا مسرحيًا جديدًا يحمل اسم "عائلة سعيدة"، سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.وأشارت رمزي لـ«الدستور»، إلى أنها بصحة جيدة، وسعيدة بالانضمام لبروفات المسرحية الجديدة التي تحمل معاني إنسانية مميزة سيراها الجمهور، لافتة إلى أن العمل يتبع القطاع الخاص.جدير بالذكر أن آمال رمزي شاركت خلال الأعوام الماضية بأكثر من عمل فني، آخرها فيلم "عيش حياتك" عام 2018 وقبله مسلسل "الكبريت الأحمر" عام 2016.