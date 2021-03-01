«أنوشكا» تكشف لـ«الدستور» كواليس من «نجيب زاهي زركش»

عبَّرت الفنانة أنوشكا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «نجيب زاهي زركش» والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقالت «أنوشكا» لـ«الدستور» إنَّ العمل سيحمل معانى وقيمًا كثيرة نفتقدها خلال هذه الفترة، لافتة إلى أنَّ العمل سيكون مليئًا بالمفاجآت.وأضافت أنَّ التعاون مع الفنان القدير يحيى الفخراني له مذاق خاص فهو فنان حقيقي ولديه كاريزما، متمنية أن يصل مفهوم العمل للمشاهد خلال أيام شهر رمضان.مسلسل «نجيب زاهي زركش» تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي، حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.