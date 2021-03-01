رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يحذر: قطع الدعم عن اليمن «حكم بالإعدام»

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:07 م
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
طباعة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، من خفض المساعدات التي تم الوعد بدعم اليمن بها هذا العام.

وقال جوتيريش، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي للمانحين للدولة التي مزقتها الحرب، "إن خفض المساعدات هو حكم بالإعدام على عائلات بأكملها"

وأضاف أن هناك حاجة إلى 3.85 مليار دولار هذا العام لتقديم الدعم لـ16 مليون يمني على شفا كارثة.

وأوضح أن ما يقرب من 50 ألف يمني يتضورون جوعًا حتى الموت في ظروف تشبه المجاعة.

وحذر من أن التصعيد الأخير في القتال في محافظة مأرب، التي يحاول المتمردون الحوثيون الاستيلاء عليها من القوات الموالية للحكومة، "يهدد بتشريد مئات الآلاف" من الأشخاص الآخرين، بعد أن أجبر الكثيرون بالفعل على مغادرة منازلهم خلال النزاع المستمر منذ خمس سنوات.

وقال جوتيريش: "إن المساعدات التي تتعهدون بها اليوم لن تمنع انتشار المجاعة وتنقذ الأرواح فحسب، بل إنها ستساعد على تهيئة الظروف الملائمة للسلام الدائم".

موضوعات متعلقة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

الصور

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الأكثر قراءة

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

أيام زمان

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

ثاروا ضدها.. كواليس غضب الفنانين من دخول فيروز لمصر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021